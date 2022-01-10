واصل فيلم الحركة والمغامرات الجديد (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار"، تصدره لإيرادات السينما الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، محققا 33 مليون دولار في مطلع الأسبوع وإجمالي بلغ 668 مليون دولار منذ بداية عرضه محليا.