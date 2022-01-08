وقال مصدر أمني أردني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المعدات الصناعية المزورة داخل مستودع وشقق يعود لأحد الأشخاص في الحي الشمالي من مدينة إربد، شمالي البلاد.

وبين المصدر الأمني أن معلومة وردت إلى قسم الأمن الوقائي في إربد، بشأن وجود كميات كبيرة من المعدات الصناعية المزورة داخل عمارة في الحي الشمالي من المدينة.

وعقب ذلك، جرى التنسيق مع الجهات المعنية من التفتيش داخل العمارة السكنية، فتبين لهم وجود شقق ومستودع وبها كميات كبيرة من المواد الصناعية، بالإضافة لآلات طباعة الماركات التجارية وكميات من العلامات والملصقات وقطعة لمواد صناعية متفرقة مزورة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشقق والمستودع، يجري استخدامها من قبل الأشخاص لتزوير بلد المنشأ على بعض من تلك المواد، من أجل رفع قيمتها الشرائية.

وتم التحفظ على المواد المضبوطة في المشغل، تمهيدا اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقها، في وقت لاحق.