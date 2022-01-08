وقالت النيابة، في بيان، إنها أمرت "بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر (...) وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيا".

والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في مجالي القطاع العقاري والإعلام.

وأفاد بيان النيابة أنها كانت قد تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، في العاشر من ديسمبر الماضي، بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به المتهم في دار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف جنوب البلاد.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن بدأب المتهم على هتك عرضهن بدون رضاهن، واصطحابه بعضهن لفيلته في الساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة".

وأكدت تحريات الشرطة "صحة ارتكاب المتهم للجريمة"، إلا أنه "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، بحسب المصدر نفسه.

كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.