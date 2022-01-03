وأعلن نجل الناقد الرياضي عبر صفحته في "فيسبوك" رحيل والده، قائلا: "إنا لله وأنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله أبي حبيبي. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي".

وكان الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي، قد قال في 10 ديسمبر الماضي في تصريحات صحفية، إن حجازي نقل إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية.

وأوضح المستكاوي أن "حجازي يعاني تبعات إصابته بفيروس كورونا، فضلا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى التي تسببت بنقله للعناية المركزة".

وأصيب حجازي في 23 أكتوبر 2021، بوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى.

وحظي إبراهيم حجازي بشهرة واسعة في الوسط الرياضي المصري، وعرف بمقالاته في جريدة الأهرام لمدة 22 عاما، لا سيما في عددها الأسبوعي الذي يصدر الجمعة تحت عنوان "خارج دائرة الضوء".

وقدم حجازي برنامجا في التلفزيون بعنوان "في دائرة الضوء"، وكان يتناول فيه أحوال الرياضة المصرية والعالمية.

تخرج حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم التابع لمحافظة الجيزة عام 1967، وعمل ضابطا بالاحتياط بالقوات الخاصة، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975.

وأسس الناقد المصري المعروف عضو مجلس الشيوخ، مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990، وأصبح رئيسا لتحريرها.