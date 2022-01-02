وكتب حسين جبار، في تدوينة على موقع "فيسبوك"، "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. إنا لله وانا اليه راجعون".

وقوبلت التدوينة بتعليقات تعزي "قيصر" الغناء العربي، في رحيل شقيقه، وسط إعراب عن التعاطف مع الفنان الذي طالما أكد تعلقه بعائلته وبوطنه العراق.

و"الساهر" هو اسم شهرة للفنان العراقي، أما اسمه الفعلي على الأوراق الرسمية فهو كاظم جبار السامرائي.

وكان والد الفنان كاظم الساهر يعمل جنديا في الحرس الملكي بالعراق، وإثر تقاعده، انتقلت العائلة من مدينة الموصل، شمالي البلاد، إلى منطقة الحرية في العاصمة بغداد، و كان عمر كاظم وقتها 10 أعوام.

وعانى الساهر ظروفا صعبة بسبب الفقر، لكنه تحلى بروح عصامية، فعمل وهو ما يزال طفلا، سواء في بيع المثلجات أو الكتب، وعمل في مصنع للنسيج حتى تمكن من جمع ثمن أول آلة موسيقية.

وبعد شراء آلته الموسيقية الأولى، بدأ كاظم الساهر مسارا فنيا دؤوبا امتد طيلة عقود، حتى أضحى أيقونة فنية، وتعاون بشكل كبير مع الشاعر السوري الراحل، نزار قباني.