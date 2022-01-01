وأدى ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار إلى مقتل عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بأي عام منذ ربع قرن، وفقا للإحصاءات الصادرة عن إدارة الشرطة يوم السبت.

وبحسب الإحصاءات، انتهى عام 2021 مسجلا 797 جريمة قتل. ويزيد هذا بمقدار 25 جريمة عما تم تسجيله عام 2020، وبزيادة قدرها 299 جريمة على المسجل عام 2019، ويعد العدد الأكبر منذ العام 1996.

كما وقعت 3561 حادثة إطلاق نار في عام 2021، ما يزيد قليلا بواقع 300 حادثة من نوعها عما تم تسجيله عام 2020، و بواقع 1415 حادثة أكثر مما تم تسجيله في المدينة عام 2019.

كما شهدت مدن أميركية أخرى زيادة في عدد جرائم القتل، إلا أن شيكاغو، كما كان حالها في السنوات السابقة، أنهت عام 2021 بجرائم قتل أكثر من أي مدينة أخرى في الولايات المتحدة، بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس، اللتان سجلت كل منهما 300 جريمة قتل أقل من شيكاغو في العام حتى أواخر ديسمبر، وفقا لإحصاءات الشرطة في تلك المدن.