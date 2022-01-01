وفي صيف 2022، ستحتفل الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما) بمرور 70 عاما على وجودها على العرش البريطاني أو ما يعرف بـ"اليوبيل البلاتيني".

وسيشارك الشعب البريطاني الملكة الاحتفالات هذه المناسبة، ومن المقرر أن يشارك في هذه الاحتفالات التي تستمر 4 أيام، ولي العهد تشارلز والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

ومن المزمع تنظيم مواكب وعروض احتفالية في لندن، تنتهي بصورة تجمع أفراد العائلة المالكة على شرف قصر باكنغهام الملكي.

ووفقا لمصدر ملكي، فإن الأمير هاري أعرب عن رغبته في المشاركة في هذه الاحتفالات وأن يكون بجانب الملكة التي واجهت مشكلات طبية في 2021، بحسب موقع "يو أس إيه ديلي ريبورت".

وبسبب الجائحة والمشكلات الصحية الأخيرة التي واجهتها الملكة، فقد كتب الأمير رسالة لها يعرض فيه خدماته عليها.

وكان الأمير هاري قد تخلى عن مهامه الملكية في مطلع عام 2022 مع زوجته الأميركية ميغان ماركل، وغادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة إثر مشكلات داخل العائلة المالكة.

ويقول الخبير في شؤون العائلة الملكية البريطانية، نيل شون، إن الأمير هاري راغب في السفر إلى لندن بمفرده دون زوجته التي تحتفظ بعلاقات سيئة مع العائلة المالكة.

ويضيف: "لدى الأمير هاري توق للعودة، لكن ما هو أبعد من هذه العودة. ونقل عن مصدر قوله إن الأمير قرر العودة بشكل أساسي من أجل تقديم المساعدة، وهذا يعني أنه سيعود منفردا".

وكانت الملكة إليزابيث قد وجهت إلى البريطانيين قبل أيام رسالة عيد الميلاد، وتجاهلت فيها الإشارة إلى هاري وزوجته.