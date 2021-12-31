ووثق التاجر تلك الفعلة بهاتفه الذكي، ولم يعلم أن ذلك الأمر سيكون دليلا ضده في المحاكم.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن تاجر المخدرات "مارفين بورسيلي" اعتقل ضمن عملية أوسع نطاقأ، في ميرسيسايد بشمال غرب إنجلترا.

وأضافت الشرطة البريطانية صورة الشجرة المزينة بالمواد المخدرة إلى الأدلة التي تثبت تورط مارفين في عصابة كبيرة تتاجر بهذه المادة المحظورة.

وقالت الشرطة إن الأشخاص عندما يفرطون في الإدمان على المخدرات فإن أذواقهم في تصميم الأشياء الاحتفالية تتلاشى.

وشاركت الشرطة البريطانية على حسابها بـ"تويتر" صورة تظهر شجرة عيد الميلاد وقد احتلت أغصانها أوراق نقدية من فئة 20 جنيها إسترلينيا وأكياس صغيرة بيضاء اللون، اتضح أنها من الوكاكيين.