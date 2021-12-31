وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن "الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة".



وأضافت أن الراحل "وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به"، مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي، وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.

ولد جابر أحمد السيد مصطفى عصفور، في 25 مارس 1944، بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1965.

حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية بالتدريس في الجامعة وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990.

وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير 1993 إلى مارس 2007 كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديرا له من 2007 إلى 2011.

تولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير 2011 ضمن آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد نحو 10 أيام فقط ثم عاد وتولى الوزارة في يونيو 2014 وحتى فبراير 2015.

من أبرز مؤلفاته (محنة التنوير) و(أنوار العقل) و(زمن الرواية) و(غواية التراث) و(النقد الأدبي والهوية الثقافية) و(نقد ثقافة التخلف) و(تحديات الناقد المعاصر) و(زمن جميل مضى) و(في محبة الشعر) و(هوامش على دفتر التنوير).