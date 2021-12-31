وقال حاكم الولاية جاريد بوليس في رسالة إلى سائق الشاحنة روجيل أغيليرا-ميديروس "أكتب إليكم لأبلغكم بالموافقة على طلب تخفيف العقوبة بعد أن تنامى لعلمي الحكم غير العادي والجائر في قضيتك، سأخفف عقوبتك إلى 10 سنوات وأمنحك أهلية الإفراج المشروط في 30 ديسمبر 2026".

وقال المحامي جيمس كولغان، الذي مثل السائق خلال المحاكمة، في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز": "لقد تحققت العدالة!!! هذه العدالة هي السبب التي جعلتني أدرس الحقوق وأمارس مهنة المحاماة! وسيكون ميدروس ممتنا إلى الأبد لملايين الأشخاص الذين دعموه".

وكان قد حكم على ميديروس في 13 ديسمبر بالسجن لمدة 110 سنوات بسبب حادث سير مروع وقع في عام 2019 على الطريق السريع، خارج مدينة دنفر، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة ان ميديروس أكد في أقواله أن مكابح شاحنته تعطلت، رغم تجاوزه السرعة المقررة، حيث كان يسير بسرعة 85 ميلا في الساعة بينما كان الحد الأقصى للسرعة 45 ميلا في الساعة، لتصطدم بحركة مرور متوقفة.

وكانت هيئة المحلفين في مقاطعة جيفرسون قد أدانت السائق ووجدته مذنبا بـ 27 تهمة كان أخطرها جريمة الاعتداء من الدرجة الأولى، وارتكاب جناية من الدرجة الثالثة.

وقال بوليس فى رسالته إن "الحكم بالسجن بحقك 110 سنوات في القضية لا تتناسب ببساطة مع ما ارتكبته، ولا مع العقوبات التي صدرت بحق الآخرين في جرائم مماثلة."

وأضاف "هناك حاجة ملحة لمعالجة هذا الحكم الجائر واستعادة الثقة في توحيد ونزاهة نظام العدالة الجنائية لدينا، وبالتالي اخترت تخفيف الحكم الصادر بحقكم الآن".

وكانت المدعية العام لمقاطعة جيفرسون ألكسيس كينغ قد قدمت طلبا في وقت سابق من هذا الشهر تطلب فيه الحكم على السائق بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما، وتقرر عقد جلسة لإعادة النظر في الحكم في 13 يناير 2022.

وقالت كينغ إنها "تشعر بخيبة أمل من قرار الحاكم والتصرف قبل موعد المحاكمة".

وأضافت أن مكتبها يعتزم نشر المعلومات التي يحظر عليه نشرها في الوقت الذي لا تزال فيه القضية معلقة.

وقال دوان بيلي، شقيق وليام بيلي الذي توفي في الحادث، "أعتقد أننا جميعا يمكن أن نتفق على أن الحكم بـ 110 سنوات جائرة "، لكنه أضاف أن هيئة المحلفين "توصلت إلى القرار الصحيح بإدانة ميدروس".