وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن "البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار، حيث يتمركز منخفض جوي على سطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة، يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وتساقط الأمطار على معظم المناطق، من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد".

وأضافت الهيئة أن الأمطار ستسقط على مدن الساحل الغربي للبلاد، مع استمرار فرص هطولها على الأنحاء كافة، مشيرة إلى أن "هذا المنخفض سيؤثر على معظم دول الجوار، مثل ليبيا ولبنان والأردن، بظواهر مختلفة تبعا لطبيعة كل دولة".

منخفض جوي

وقال مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة وجود منخفض جوي على سطح الأرض متمركز في البحر المتوسط، يتزامن معه وجود منخفض آخر في نفس المنطقة لكن في طبقات الجو العليا، وهو ما ينشئ اضطرابا جويا نتيجة وجود المنخفضين في مكان واحد بشكل رأسي، مما يساعد على استمرار الحالة لمدة تزيد على 24 ساعة، وهو ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية".

وأضاف شاهين أن "المنخفض يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويحدث تقلبات جوية بين انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ونشاط الرياح الذي يتسبب في زيادة الإحساس بالبرودة، واضطراب الملاحة في البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج إلى ما يقرب من 5 أمتار".

وكشف أن "فروق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا بمقدار يزيد على 40 درجة مئوية، تساعد على تكون بعض السحب الرعدية خلال الفترة المقبلة، خاصة يوم الجمعة، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتصاحبه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق، وتمتد إلى محافظات شمال الصعيد وأيضا محافظة البحر الأحمر وسيناء".

الاستقرار الثلاثاء

وأشار مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه "من المتوقع أن تصل الأمطار في مرتفعات جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب سيناء إلى حد السيول، نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية، أما في باقي المناطق فتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة خاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد"، مضيفا أن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يوم الجمعة وتستمر يومي السبت والأحد، فتكون الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد على أن يبدأ الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء".

وتابع شاهين: "التغيرات المناخية تؤثر على مصر مثل باقي دول العالم، وهناك حالات لظواهر جوية حرجة وعنيفة مثل تساقط البرد أو الثلج في بعض المناطق أثناء هطول الأمطار، لكن هذه الحالة من عدم الاستقرار لا ننسبها للتغيرات المناخية لكن لطبيعة فصل الشتاء، لأننا اعتدنا فيه على مثل هذه التقلبات الجوية".

نصائح مهمة

ووجه نصائحه للمواطنين قائلا: "ننصح بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، وفي حالة الخروج يجب تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء والإنارة، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة المؤدية للمناطق التي تشهد سقوط الأمطار الغزيرة. من المهم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حال التواجد خارج المنزل لا سيما في الليل".

من جهة أخرى، حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر سابقا أحمد عبد العال من أن "شتاء هذا العام في مصر قد يكون شديد البرودة، وستكون الظواهر الجوية مثل الأمطار أكثر من العام السابق".

ونصح عبد العال، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بعدم الخروج للشوارع، وتدفئة أنفسهم قدر الإمكان، و"حال اضطرارهم للنزول عليهم لبس الكمامة للأهمية القصوى"، كما نصح سائقي السيارات بتطبيق تعليمات المرور بكل دقة لأن "الأرض ستكون زلقة، وعند زيادة السرعة لن تعمل المكابح بكفاءة".