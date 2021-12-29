وكان الفنان اللبناني عاصي الحلاني، قد فجع يوم السبت الماضي، بوفاة شقيقته، حياة الحلاني، البالغة من العمر 65 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم دفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية البقاعية شمالي شرق لبنان، ضمن مأتم عائلي خاص تحسبا من وباء كورونا.

وأكد مدير الأعمال، ماجد الحلاني، إحياء الحفلة في عمان، فيما يرتقب أيضا أن يقوم المطرب اللبناني بإحياء حفلة خاصة في المكسيك، في 20 من شهر يناير المقبل.

ولم يعلن عاصي الحلاني عن خبر وفاة شقيقته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر ما نشره عاصي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة في الرابع و العشرين من ديسمبر الجاري هنأ فيها متابعيه بعيد الميلاد.

وكتب عاصي الحلاني حينها "ميلاد مجيد نسأل الله أن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والفرح والرجاء الى العالم أجمع.. راجياً من الله أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان من كل شر، وينعاد على الجميع بالخير والبركة وراحة البال".

وكان الفنان عاصي الحلاني قد فقد والده في عام 2008، بينما توفيت والدته قبل ذلك بعدة أشهر.

واستذكرالحلاني والده الراحل في وقت سابق، ونشر صورة لهما معلقاً عليها بالقول "الأب كالعمر لا يتكرر مرتين".

ويوم الثلاثاء، أعرب عاصي الحلاني عن شكره لكل من واساه في وفاة شقيقته حياة الحلاني.

وولد عاصي الحلاني في عام 1970، وهو مطرب وموسيقي لبناني ينتمي لعائلة بعلبكية كبيرة يصل عدد أبنائها وبناتها إلى 13.

وعاصي متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو أب لثلاثة أبناء هم ماريتا ودانا وولد هو الفنان الوليد الحلاني . كما أنه عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

نال عاصي في خطواته الأولى الجائزة الفضية لبرنامج المواهب "استوديو الفن" عن اللون الفلكلوري. كما قدم مجموعة من الألبومات قبل أن يحقق النجومية مع مجموعة من الأغاني التراثية .

وأطلق الإعلامي اللبناني الراحل، جورج إبراهيم الخوري، على عاصي الحلاني لقب "فارس الغناء العربي".