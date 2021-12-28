وطرح بهاء سلطان ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد وهي: "تعالى أدلعك"، و"ليالي طويلة"، و"عاملين الصح"، على أن يتم طرح بقية أغنيات الألبوم خلال يناير المقبل: "ده حب ولا" (9 يناير)، "مالك" (11 يناير)، "أنا غلطان" (13 يناير)، "مين اتعلم ببلاش" (18 يناير)، "يومين حلوين" (20 يناير)، "كدابة" (23 يناير)، "سماح سماح" (25 يناير)، "سيجارة" (27 يناير).

إنهاء الأزمة

بعد خلاف دام لسنوات بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، تم الصلح بينهما خلال لقاء تلفزيوني جمعهما مع إسعاد يونس خلال برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

بينما كانت إسعاد يونس تطلق "زغرودة" فرح، قرر نصر محروس إبراء الذمة الخاص ببهاء سلطان ونصه: "أنا نصر محروس عبد المسيح، أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام، بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن (حفلات اللايف). وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه، ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك. علمًا بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح. مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتوفيق واستعدادي الدائم لمعونته فنيًا وإنسانيًا."

هذا الصلح كان كافيًا لعودة بهاء سلطان إلى الساحة الفنية مجددًا، بعد غياب طويل، ما تسبب في حزن محبي المطرب المصري خلال السنوات الماضية.

من جانبه، عبر بهاء سلطان خلال اللقاء عن معزته وتقديره لنصر محروس، باعتباره من ساهم في صنع اسمه وتقديمه للوسط الغنائي، وأوضح سلطان أنه سعيد للغاية بانتهاء الخلاف الذي امتد لسنوات، مشيرًا إلى أن علاقته بالمنتج المصري بدأت منذ 1998، وبينهما عديد من الذكريات السعيدة.

ردود أفعال

منذ الإعلان عن عودة بهاء سلطان لساحة الفنية، لم تتوقف تغريدات ومنشورات جمهور التواصل الاجتماعي، التي عبروا خلالها عن سعادتهم الكبيرة بعودة واحدة من أفضل المواهب الغنائية بمصر، على حد تعبيرهم.

وغرد حساب يحمل اسم أحمد على "تويتر" أنه استمع إلى أغنية بهاء سلطان الجديدة "تعالى أدلعك" 70 مرة حتى الآن.

كما غرد "ميدو منشاوي"، قائلا إن الإعلان عن ألبوم بهاء سلطان الجديد يعد أفضل نهاية لعام 2021.

وخلال الساعات الأخيرة، تصدر بهاء سلطان قائمة التريند على "تويتر" و"غوغل".