في هذا الصدد، تقول المواطنة اللبنانية غنى (35 عاما): "لكل خطوة حساباتها، والاهتمام بالمظهر الخارجي والموضة دواء لكل مشاكلنا التي نعيشها".

وتثني تالا (30 عاما) على قول صديقتها، وتضيف: "الأسعار نار وكلفة دخول مركز تجميل تتخطى نصف الراتب، إلا أننا لم نعتد على إهمال المظهر، والاهتمام بالأناقة هو العلاج للأزمات المحيطة بنا".

من جهتها، تقول خبيرة التجميل ميسون هلال في حديث خاص مع "سكاي نيوز عربية": "لا زالت المرأة اللبناينة سيدة المناسبات تعرف كيف تهتم بمظهرها فهي وإن لم تتمكن من زيارة الصالونات كما كانت تفعل في السابق، إلا أنها تتقن تزيين نفسها في المنزل بأقل كلفة".

وعن كيفية تعديل وتغيير الشكل (Relooking)، قالت هلال: "على كل سيدة أن تعرف ما يناسبها وتعرف كيف تغير إطلالتها نحو الأجمل خصوصا في ليلة رأس السنة".

وعن موضة ليلة رأس السنة لنهاية عام 2021، أوضحت ميسون هلال: "مكياج المرأة لليلة رأس السنة لهذا العام متنوع وغريب وشبيه بأسلوب المكياج الذي كان يعتمد على خط الأيلاينر للعيون وأحمر الشفاه لإبراز جمال الوجه برقة وبساطة خصوصاً الأيلاينر الذهبي والوردي المشع".

وأضافت: "تعتبر العيون الجزء الأجمل في وجه الأنثى، الذي يلفت النظر وهناك أهميةٌ كبيرةٌ للاعتناء بالعيون والرموش".

ونصحت هلال بوضع "الأيشدو" اللامع الفضي أو الذهبي والبرونزي في زوايا العينين، لافتة إلى أن اللون الدراقي يعد من موضة المناسبات ورأس السنة، إضافة الى استخدام الظل البنفسجي كموضة والأحمر الكلاسيكي على الشفاه مع عودة لتخطيط الشفاه "كونتور" كما في حقبة التسعينيات.

وقالت: "اللون الأزرق النيلي موضة هذا العام لفوق العين"، مشيرة إلى موضة ترتيب الحواجب بشكل مستقيم لإشراقة الوجه.

أما بالنسبة لموضة تصفيف الشعر، فقالت خبيرة التجميل: "عودة إلى موضة الرفع بمستوى العنق أي (الكعكة ) ووضع فولار من القماش على الرأس، والإبقاء على موضة الجدائل لا زالت "تريند" لهذا الموسم، إضافة إلى الشعر الأملس في موضة 2022".

وعن سهرة رأس السنة، نصحت هلال "بتزيين الشعر بسلسلة معدنية مستوحاة من الموضة التقليدية الخليجية وتزيين ربطة الشعر بها حتى نهايتها".

وشددت على "تخفيف مادة البودرة عن البشرة وضرورة خلطها مع مواد سائلة ولماعة".

الاهتمام بالبشرة

في هذا الصدد، قالت ميسون هلال: "المرأة اللبنانية بأمس الحاجة للاهتمام بشعرها وبنضارة بشرتها للخروج من الإحباط الذي يلف المجتمع وينعكس سلباً عليها".

ونصحت هلال المرأة اللبنانية بالعناية "ببشرتها كعلاج روحي ونفسي من خلال التدليك للرأس والبشرة وتحريك الدورة الدموية".

من جهة ثانية، قالت خبيرة التجميل رانيا علوان لـ"سكاي نيوز عربية": "أثرت الأزمة الاقتصادية على المرأة اللبنانية لكنها لم تمنعها من الاهتمام بجمالها فقد أبدعت في المثابرة على تزيين نفسها والبقاء بكامل أناقتها".

واعتبرت علوان أن "العناية بالبشرة من اهتمامات المرأة اللبنانية، والإقبال على شراء المستلزمات الأساسية للعناية بالبشرة ارتفع هذا الموسم".

ونصحت بضرورة تنظيف البشرة ووضع الحماية نهاراً مع التركيز على استخدام كريم الليل، وقالت "العناية تبدأ من الطفولة"، مشددة على "ضرورة الحماية من الشمس والغبار والتدفئة والتلوث خصوصاً في فصل الشتاء".