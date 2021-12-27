وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لصوصا اعترضوا، يوم 10 ديسمبر، طريق عريس كان يغادر حفل زفافه، وأجبروه على تسليم ساعة "رولكس" الخاصة به، إلى جانب بعض الأغراض الثمينة الأخرى.

وكان العريس برفقة أفراد عائلته، قبل أن يهاجمهم اللصوص الثلاثة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعية، ثم هددوهم بأسلحة بيضاء وطالبوهم بتسليم أغراضهم.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة نجحت في إلقاء القبض على العصابة، التي كانت موضوع بحث في أكثر من 10 عمليات سطو، وقعت منذ أكتوبر الماضي.

وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا، دانييل أوتلاو: "تم اعتقال اللصوص الثلاثة يوم الخميس، واعترفوا بتنفيذ جرائم سطو أخرى في الأحياء الراقية بالمدينة"، مبرزة أن عمر أحدهما 22 عاما، فيما يبلغ الآخران 19 عاما فقط.

وتأتي الجريمة فيما يحذر مراقبون من أن فيلادلفيا تشهد "أزمة خروج عن القانون"، بعد ارتفاع عمليات السطو بنسبة 27 بالمئة منذ عام 2020، وتحطيم جرائم القتل الرقم القياسي هذا العام.