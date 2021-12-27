ووفقا لتقديرات الاستوديو، فقد أضاف "سبايدر مان إلى ايراداته"، الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

وحقق الفيلم، الذي أنتجته شركتا سوني ومارفل، 467 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة"، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.

وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد "سبايدر مان" 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.

وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم "ستار وورز" في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.