وعلى غير العادة يبدو أن معظم النجوم العرب، سوف يقضون ليلة رأس السنة في منازلهم، بينما سيحيي آخرون حفلات غنائية.

"مع العائلة"

الفنانة اللبنانية، باسكال مشعلاني، قالت لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها في رأس السنة، ستكون مع عائلتها في المنزل للاحتفال بالعام الجديد، كما كشفت عن تحضيرها لأغنية جديدة ستطرح بداية العام الجديد 2022، وهي أغنية بدوية بعنوان "دخيل الله".

"عام الخير"

الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اعتبرت أن عام 2021، كان خيرا عليها من الناحية الفنية بشكل كبير، إذ شهدت بداية العام عرض فيلمها "حظر تجول"، وحققت به أربع جوائز كأفضل ممثلة.

وشهد العام الذي شارف على الرحيل، عرض مسلسل "زي القمر"، وكانت ردود الأفعال عليه إيجابية بشكل كبير، بخلاف تكريمها في مصر والدول الأوروبية عن أعمالها الفنية سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا.

وتابعت شاهين في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "2021 كانت جيدة بالنسبة لي على المستوى الفني وأنا سعيدة بها، ولكنها كانت قاسية علينا نفسيا، حيث فقدنا العديد من نجوم الوسط الفني الغاليين والمقربين مثل الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، والفنان عزت العلايلي والفنانة سهير البابلي، والكاتب الكبير وحيد حامد وغيرهم من النجوم".

"في المنزل"

أما الفنانة المصرية، وفاء عامر، فأوضحت لموقع"سكاي نيوز عربية" أنها سوف تقضي يوم رأس السنة في منزلها مع أسرتها، متمنية أن يكون عام 2022، مليئاً بالخير والحب.

وتمنت أن تقدم في العام الجديد أعمالا فنية تفيد مجتمعها وتكون مؤثرة بشكل ملحوظ.

أمنية أميرة فتحي

وتمنت الفنانة المصرية أميرة فتحي أن يكون عام 2022، مليء بالسعادة والحب والسلامة، وأمنيتها هذا العام هي "الستر والصحة والسلام"، موجهة رسالة إلى جمهورها قائلة في تصريحات لموقع" سكاي نيوز عربية": "كل عام وأنتم بخير وسعادة وحب ويارب هذا العام تحققوا كل أمانيكم".

"حزينة على لبنان

وعبرت الفنانة اللبنانية، مادلين طبر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"عن حزنها هذا العام، بما حدث لبلادها لبنان.

وقالت:" في هذا العام لا استطيع الاحتفال وسوف أقضي رأس السنة في المنزل"، متمنية أن يكون عام 2022، مستقرا على لبنان ومصر.

وعلى المستوى الشخصي، تمنت لها ولأسرتها الصحة والسلام والستر، وأن تقدم أعمالاً فنية تزيد من رصيدها الفني



"التخلص من كورونا"

حرص الفنان اللبناني وليد توفيق على تهنئة الشعب اللبناني والشعب العربي، بمناسبة عيد رأس السنة، متمنيا، بعد الأيام الصعبة التي مرت بها لبنان، أن يكون هناك أمل في العام الجديد بالخير والسعادة.

وفيما يخص أمنيته في عام 2022، أشار توفيق في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، " أمنيتي الأولى التخلص من فيروس كورونا لأن هذا المرض هلك حياة كل الشعوب على المستوى العملي والشخصي.

حفلات رأس السنة

في المقابل سيكون العديد من نجوم الطرب مشغولون بإحياء حفلاتهم في ليلة رأس السنة.

ومن المقرر أن يحيي المطرب المصري، عمرو دياب، احتفال رأس السنة الميلادية في مدينة دبي الإماراتية، إلى جانب النجمة اللبنانية ميريام فارس.

واختار المطرب اللبناني، راغب علامة، مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث سيحيي حفلا هناك.

وفي الولايات المتحدة، لكن في ولاية أخرى تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل رأس السنة الميلادية 2022، وتحديدا في مدينة ديترويت.

وسيقدم رامي صبري باقة من أفضل أغانيه في حفل رأس السنة الميلادية هذا العام 2022، في دولة الإمارات الإمارات العربية، كما يستعد الفنان اللبناني رامي عياش، هو الآخر للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2022، في سوريا.