وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن "إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة".

وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.