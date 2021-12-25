وتعود القصة إلى يوليو 2019، عندما اقتحم لصوص منزل ستوريدج (32 عاما) في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وسرقوا بعضا من متعلقاته ومعها كلبه لوتشي.

ووقتها عرض ستوريدج مكافأة لمن يعيد إليه حيوانه الأليف، حيث كتب: "سأدفع أي شيء. أنا جاد للغاية. أريد أن يعود كلبي".

وعثر موسيقي أميركي يدعى فوستر واشنطن على الكلب، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها ثم أعاده إلى اللاعب منتظرا المكافأة.

لكن يبدو أن لاعب بيرث غلوري الأسترالي حاليا، ماطل في الوفاء بتعهده، مما دفع واشنطن للجوء إلى القضاء الذي أمر ستوريدج أخيرا بدفع 30 ألف دولار للموسيقي.

وقال واشنطن في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "عندما وجدت الكلب اعتقدت أن حياتي ستكون أفضل"، بعد الحصول على المكافأة التي رصدها لاعب مانشستر سيتي وتشلسي وليفربول سابقا.

لكنه أضاف أنه "شعر بخيبة أمل" من ستوريدج إثر تهربه من الدفع.

وبعد الحكم قال واشنطن: "آمل أن يدفع وألا يحاول استئناف الحكم. أنا متحمس ولا أصدق أن الحكم صدر".