وأدت العملية الاستباقية إلى إلقاء القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات، في عملية نوعية أُطلق عليها اسم "عملية 66"، كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى الدولة عبر براد يحوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع "بلاستيكي" ومحشو بأقراص الكبتاغون.

وأشاد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود فرق العمل في مكافحة المخدرات، وتتبعهم لتحركات المتهمين الأربعة في كمين محكم كشف عن مخططهم الدنيء للاتجار بالسموم والإضرار بالمجتمعات، مؤكدا أنهم في شرطة دبي لا يتوانون في عملهم عن مواصلة الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع من تجار السموم، والإيقاع بهم وتسليمهم للقضاء ليأخذوا جزاءهم العادل، منوهاً بأنهم يبذلون جهودا كبيرة ومستمرة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء محليا ودوليا، للتصدي لكافة الجرائم وفي مقدمتها الاتجار بالمخدرات، بما يحقق أهداف وتوجهات شرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان، وإبعاد الخطر عن أبناء الوطن.

وأكد أن شرطة دبي عازمة العقد على توجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها وإحباط محاولاتهم للنيل من الشباب، منوها بأن شرطة دبي تحرص على تطوير آليات عملها، والاطلاع على الأساليب الإجرامية، في محاولة لتوقع ورصد كافة تلك الأساليب وإحباطها.

بداية الخيط

من جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن العملية بدأت بورود معلومات تفيد بمحاولة عصابة دولية إدخال شحنة من المخدرات قادمة من إحدى الدول العربية في برادات للخضار والفواكه، "لنسارع بتشكيل فرق المراقبة والتحري، والتنسيق مع جمارك دبي للتوصل إلى الحقيقة".

وأضاف اللواء المنصوري " تمكنا من كشف محاولة أفراد العصابة تهريب ثمار من الليمون البلاستيكي المحشو بأقراص الكبتاغون بين ثمار الليمون الطبيعي، في صناديق الليمون المستوردة داخل البراد. وحرصا منا على ضبط التشكيل العصابي بأكمله، بدأ رجال الشرطة بمراقبة تحركات المتهم الأول بعد تسلمه البراد ودخوله الإمارة، حتى أوصلنا إلى بقية المتهمين الثلاثة".

وتفصيليا، قال العميد عيد محمد حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "شكلنا فرقا للمراقبة والمتابعة، تمهيدا للكشف عن التشكيل العصابي والقبض عليهم متلبسين وبحوزتهم المواد المخدرة، وبدأت الفرق بتتبع البراد بعد خروجها من الميناء، لينقلها المتهم الأول إلى منطقة أخرى حيث كان بانتظاره المتهَمين الثاني والثالث، وشرعوا جميعهم بنقل الصناديق من البراد الأول إلى براد أكبر حجماً، ثم انضم إليهم المتهم الرابع لينقل البراد الأكبر عبر شاحنته إلى منطقة أخرى، ورافقه المتهم الأول، وفي اليوم الثاني دخل الأخير إلى البراد وبقي فيه لأكثر من ساعتين، في سعي منه لإعادة توزيع ثمار الليمون وفصل الطبيعي عن البلاستيكي، فيما كان المتهم الرابع بانتظاره في الخارج، وفي لحظة خروج المتهم الأول من البراد، داهمت فرق المراقبة المتهمَين الأول والرابع وألقت القبض عليهما، في حين ألقت الفرق الأخرى القبض على المتهمَين الثاني والثالث في مناطق أخرى بعد مراقبة مستمرة لهما".

وبيّن العميد عيد حارب أن البراد تضمن 3840 صندوقا من ثمار الليمون، احتوى 66 منها على ثمار ليمون بلاستيكي محشو بأقراص الكبتاغون ومخلوط مع الثمار الطبيعية، في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة.