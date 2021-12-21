وقال المتحدث باسم السيدة الأولى للولايات المتحدة، لشبكة "سي إن إن"، إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن اقتنوا كلبا جديدا لعائلتهم.

وأكد مايكل لاروزا، السكرتير الصحفي لجيل بايدن، خبر وجود جرو عائلي جديد، حيث قال: "نعم، هناك (جرو) جديد".

وقال لاروزا إن الجرو يُدعى "كوماندر"، أو "القائد"، وكان هدية عيد ميلاد للرئيس من شقيقه جيمس بايدن وزوجته سارة، وكان الرئيس الأميركي احتفل بعيد ميلاده الـ 79 في 20 نوفمبر الماضي.

وولد "كوماندر" في الأول من سبتمبر الماضي، وجاء لتعويض كلب بايدن الوفي "تشامب"، الذي نفق في يونيو الماضي عن عمر 13 عاما، وكان من نفس فصيلة "الراعي الألماني".

الكلب الشرس

وكان بايدن قد قرر إبعاد كلبه الآخر، ويدعى "مايجور"، عن البيت الأبيض، بسبب حالات هجوم متكررة على عناصر الحرس السري.

ولم يتأقلم مايجور مع أجواء البيت الأبيض، وعناصر الحماية الرئاسية، وأقدم على عض عاملين في البيت الأبيض مرتين، الأمر الذي دفع بايدن لإعادته إلى منزل العائلة في ولاية ديلاوير.

وبعدها قرر بايدن اقتناء الكلب الجديد "كوماندر"، ولكن المخاوف لا تزال موجودة من أن يكرر كوماندر هجمات "مايجور" في البيت الأبيض، عندما يكبر بالسن.