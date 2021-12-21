وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، خبر اعتزاله الغناء، بسبب حرمانية الفن، وحلمه في إكمال حياته برضى الله سبحانه وتعالى، بحد وصفه.

وقال نابلسي في الفيديو: "بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

بعد ساعات من إعلان نابلسي، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تغريدة عبر موقع تويتر، قائلة: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه".

مايا دياب المعروفة بتصريحاتها الجريئة، تفاعل معها عدد كبير من متابعينها، الرافضين لفكرة حرمانية الفن، في حين هاجمها البعض الآخر، لقبولهم فكرة اعتزال أدهم نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني أدهم نابلسي التي طرحها كانت أغنية "خايف" وصدرت في شهر مارس الماضي، وحققت ما يفوق 60 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ومنذ ذلك الوقت اختفى نابلسي عن الإعلام أو التغريد عبر صفحاته الرسمية عن الفن.