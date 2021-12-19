وقالت مصادر حكومية في مصر، إنه تقرر تعطيل الدراسة في محافظات، من بينها العاصمة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد "انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية".