وتأتي واقعة ماهر بعد واقعة الممثل المصري رشوان توفيق، بعدما أقامت ابنته، آية رشوان توفيق، عددا من الدعاوى القضائية ضدّه بسبب خلافات حول الميراث.

2 مليون جنيه

وقالت الفنانة المصرية المعتزلة في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنَّ خلافاتها مع أبنائها بدأت منذ أكثر من 32 عاما.

وأشارت إلى أن ابنتها "ناهد" (أنجبتها من زوجها الأول الكاتب الراحل جليل البنداري) استغلت قيامها بعمل توكيل لها، وتركتها في الشارع دون أي مبالاة.

وأوضحت أنَّها "رفضت اللجوء للمحاكم وفوضت أمرها لله وبدأت تعمل مرة أخرى وأنشأت العديد من الأبراج السكنية"، لافتة إلى أنَّ ابنتها "لم تسأل عنها لمدة 10 أعوام متواصلة".

وكشفت أنَّ "ابنتها عادت لمصالحتها لغرض في نفسها، وهو ما اتضّح بعد ذلك على الرغم من تحذيرات المحيطين بها، وتابعت: "كان هدفها الأساسي من مصالحتي هو الحصول على الأنتيكات التي اقتنيهتُا والتي تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه مصري".

فيلا جاردن سيتي

أما عن ابنها شريف، فقالت الفنانة المصرية: "الخلاف معه بدأ في عام 2009، وهو تاريخ إنشاء فيلا غاردن سيتي بالقاهرة، وقد حاول بكل الطرق استغلال عاطفة الأمومة ليقنعني بالإقامة معي فيها حتى يحصل على مكان آخر للإقامة مستغلًا عدم إقامتي بها وسفري الكثير لـ"السويد".

وأعلنت ماهر أنها "كانت تؤجر هذه الفيلا في فترة سفرها وبعد إقامة ابنها في هذه الفيلا أصبحت لا تمتلك أية أموال".

وتتابع: "عندما علموا ببيع الفيلا لابنتي الصغرى (نيفين) الأخت غير الشقيقة لشريف قاموا بتهديدي بالقتل أنا وزوجي وأبنائي غير الأشقاء له".

ولفتت إلى أنَّ أولادها من زوجها الأول شريف وناهد ومجدي يحرصون كل الحرص على عدم كتابة أي عقارات أو ممتلكات باسم ابنتي الصغري وغير الشقيقة لهم (نيفين) لأنَّهم لا يعترفون بأنها ابنتي.

وأشارت إلى أنَّ أختها الكبرى (ناهد) كانت دومًا تقول لابنتي الصغري نيفين: "ماما لاقياكي (وجدتك) في الشارع"، مما أثَّر على نفسيتها وأصبحت تُعالج نفسيا.

كذب شريف

وحول تصريحات ابنها الأخيرة، أكّدت أن جميعها "غير صادقة"، نافية "أنّه لم يكسر ذراعها منذ 3 أعوام"، بل قالت "إنّه دفعها رغم أنّه كانت مُصابة في ذلك الوقت بكسرٍ في يدها".

وأما عن قوله بإرساله الأدوية والطعام لها، قالت شريفة إنها تُعالج على نفقة نقابة المهن التمثيلية طيلة حياتها، "وابنتها لم تذهب لها منذ سنة وشهرين وليس كما صرح هو"، على حد تعبيرها.

مستندات تدين شريف

وعن سبب جحود أولادها لها، أكدت أنَّ الأموال هي السبب الرئيس في ذلك؛ فهناك أشخاص يحبون المال لدرجة العبادة وأولادها من هؤلاء، ويبيعون أنفسهم للشيطان من أجله.

وبسؤالها عن إدعاء ابنها بتزوير عمرها؛ أوضحت أنَّها "وُلدت لأب تركي، وأم مصرية، أنجبت فتاة وتوفيّت فور ولادتها، ولم تصدر شهادة وفاة لها، وعند ولادتها اكتفت بشهادة ميلاد أختها المتوفاة لتحل هي محلها، وعمرها الآن 83 عامًا".

وفي سياق متصل؛ تؤكد الفنانة المصرية على أنَّ سبب لجوئها للإعلام المصري هو الفنان رشوان توفيق فتربطها به علاقة صداقة.

"وبعد علمي بقصته من وسائل الإعلام، تواصلتُ معه، وأخبرتُه بقصتي فأصرّ على لجوئي للإعلام"، بحسب تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية".

واختتمت حديثها بالقول "إنّها ذهبت لمكتب النيابة العامة المصرية بعد رفع ابنها شكوى ضدها يطلب فيها منع تعرضها له، وقد عرض عليها محامي ابنها التصالح فرفضت وذلك لحصولها على مستندات تدين ابنها وتوقعه تحت طائلة القانون".