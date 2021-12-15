وكشف العابدين عن ملامح دوره في فيلم العنكبوت، قائلا: "دوري في العنكبوت، يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لي، ودورا مختلفا وجديدا عما قدمته من قبل، بالإضافة إلى أن العمل يندرج تحت فئة أفلام الحركة".

وأضاف في حواره مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أجسد خلال العمل، شخصية فيها لمحة شر، مع مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السقا ومني زكي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة".

وعن سبب قلة ظهوره في الأعمال السينمائية، قال الفنان التونسي، إنه يحب الظهور في السينما بعمل مختلف ولا يقدم شيئا من أجل التواجد فقط، فالمهم بالنسبة له هي قصة العمل والنجوم المشاركة معه، وأن يكون دوره مؤثرا ومختلفاً

وتطرق الى نشاطه الدرامي، موضحا أنه يواصل تصوير مسلسل "عروس بيروت 3"، الذي حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني، وشاركه في البطولة كل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، مضيفا أنه لم يتعاقد على أي عمل فني لرمضان المقبل 2022، لأنه منشغل بالانتهاء من هذا المسلسل.

عمل إنساني

وبسؤاله عن سبب اختياره فكرة فيلم "غدوة"، للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة، قال العابدين: "جاءت فكرة العمل لي بعدما مررت بنفس القصة في حياتي الشخصية، عندما أصيب شقيقي حاتم، بمرض السرطان، وكان شخصا مجتهدا ويحب مساعدة غيره".

وتابع: "الفيلم يحكي عن علاقة أب وابنه وتدور الأحداث في يوم ونصف. وخلال ما يتعرضان له يحكي الفيلم ما يحدث في البلاد والمجتمع التونسي والظروف التي يمر بها سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فهو عمل إنساني أساسه العلاقة الأسرية".

جرأة ومجازفة ومغامرة

وأشار العابدين إلى أن فيلم "غدوة"، حافل بالجرأة والمجازفة والمغامرة، مضيفا: "لابد للفنان من المغامرة حتى يتقدم، وأرى تجربتي في (غدوة)، مهمة جدا لأنها وضعتني في أدوار مختلفة من إنتاج وكتابة وإخراج".

وعبّر الفنان التونسي، عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور الإيجابية على "غدوة"، موضحا أنه فخور بمشاركة فيلمه في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن المسابقة الرسمية.

وعن سبب عدم عرض الفيلم في تونس أولا في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، أوضح إنه عرض الفيلم على المسؤولين عن المهرجان، ولكن للأسف لم يتجاوب معه أحد.

وختم العابدين حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، عن الفرق الذي شعر به عندما لعب دور المخرج في فيلم "غدوة"، قائلا: "تجربة الإخراج بالنسبة لي كانت مسؤولية كبيرة وتختلف تماما عن التمثيل، لأنها هي العمود الأساسي للعمل"، مشيرا إلى أنه وفق في اختياراته لفريق عمل مؤمن ومقتنع بفكرة الفيلم، لذلك حصل على نتيجة مرضية من الجمهور.