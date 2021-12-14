لكن هذه المنشورات أغفلت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله، بما يشي بارتفاع درجات الحرارة، وأن الشتاء "لم يعد كما كان".

وتقول مديرة مركز الاستشعار عن بعد، إيمان شاكر، إن "التنبؤات الفصلية التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى أن شتاء هذا العام سيكون معتدلا وشبيها بالأعوام الماضية".

وتضيف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن درجات الحرارة ستكون "أعلى من المعدلات الطبيعية" لشتاء هذا العام.

وتشير إلى أنه "فيما يتعلّق بالأمطار، ستكون حول المعدلات الطبيعية باستثناء السواحل الشمالية، التي ستشهد نسب سقوط للأمطار أعلى من المعدل الطبيعي".

وأوضحت أنه "خلال الأعوام الخمسة الماضية، شهدت السواحل الشمالية أمطارا غزيرة، وذلك بما يتوافق مع التغيرات المناخية التي أثّرت على العالم كله".

وتابعت: "شتاء هذا العام سيبدأ في 21 ديسمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وستحدث خلاله حالات عدم استقرار في الطقس".

وأكدت شاكر أن مصر حاليا تمر بتقلبات جوية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

واستطردت: "إلى الآن لا توجد أية مؤشرات على وقوع عواصف أو سيول خلال فصل الشتاء، خاصة أن حالة عدم الاستقرار تبدأ في الظهور على الخرائط الجوية قبلها بـ 72 ساعة".

كما شددت على أن "الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر التقارير والتحذيرات الخاصة بالحالة الجوية، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق مع كافة جهات الدولة والمحافظات".

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن "أي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بفصل الشتاء، منافية تماما للحقيقة"، مضيفة: "وضوح الرؤية فيما يتعلق بالعواصف أو السيول، لا يحدث إلا قبلها بـ 72 ساعة فقط".

وعن وصول درجات الحرارة في مصر إلى الصفر خلال شتاء 2022، قالت: "درجات الحرارة الطبيعية ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، لكن من الوارد أن تكون هناك بعض الأيام التي ستشهد انخفاضا في درجة الحرارة".

وأردفت: "بالفعل تصل درجة الحرارة في بعض المناطق لصفر مئوية وتحديدا في منطقة سانت كاترين لكونها منطقة مرتفعة وجبلية، وتصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى 4 أو 5 تحت الصفر".

وشددت أيضا على أن "الثلوج تتساقط على منطقة كاترين مع انخفاض درجات الحرارة، لكن بالنسبة لمحافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، فإن درجة الحرارة الصغرى تتراوح الآن ما بين 10 إلى 11 درجة".

واختتمت شاكر حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول، إنه "فيما يتعلق بدرجات الحرارة في بعض أوقات الشتاء، فستصل إلى 7 أو 8 درجات مئوية، لكن حتى الآن لم نصل لهذا الانخفاض في درجات الحرارة".