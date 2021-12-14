وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان إن جنازة الفنان الراحل ستشيع الثلاثاء بعد صلاة الظهر.

ولد نبيه في 1930 وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت، ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم "حكم قراقوش" عام 1953.

وشارك في عدة أفلام منها "أين عمري" و"صوت من الماضي" و"مع الأيام" و"ساحر النساء"، لكن دور تاجر الآثار مراد في "المومياء" للمخرج شادي عبد السلام ظل أبرز علامة في مشواره التمثيلي.

واتجه بعد ذلك للتأليف والإخراج، وقدم فيلمه التلفزيوني الأول "جريمة في الظلام" بطولة شويكار ومحمد توفيق وجلال الشرقاوي، كما قدم أفلام "أصعب جواز" و"الشيطان يدق بابك" و"المتهم" و"المشاغب 6".

وفي عام 1988 أخرج نبيه فيلم "أنا وأنت وساعات السفر" من تأليف وحيد حامد وبطولة يحيى الفخراني ونيللي، وبعدها بعامين تعاون مرة أخرى مع نيللي في فيلم "آدم بدون غطاء" بطولة محمد صبحي.

وفي التلفزيون أخرج مسلسلات "عائلة شلش" و"فيه حاجة غلط" و"الرجل الغامض" و"متاعب المهنة" و"المدينة الهادئة" و"بنت الأسيوطي"، إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.

وكرمه مهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والعديد من المهرجانات الأخرى.