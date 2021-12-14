ويأتي قرار النائب العام بعد مرور أقل من 4 أيام على الحادث المأساوي، الذي وقع صباح الجمعة في القاهرة، وتسبب في حالة كبيرة من الغضب في مصر.

والمتهم نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، الذي يمتلك سلسلة أسواق شهيرة.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الحادث سببه "إهمال المتهم ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنحٍ أخرى".

ووفقا للقانون المصري، فإن الاتهامات الموجهة للمتهم تنطبق عليها الظروف المشددة التي تستوجب أقصى عقوبة وهي السجن 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 500 جنيه، حيث إن المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة فضلا عن تقاعسه عن تقديم المساعدة للمجني عليهم بينما كان يستطيع ذلك، لكنه غادر موقع الحادث وتركهم.

وقال مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "بعد محاكمة المتهم جنائيا يحق لأهل الضحايا مقاضاته مدنيا وطلب تعويضات"، كاشفا أنه "لا يوجد نص قانون يحدد التعويضات في حالة الحوادث".

وأضاف المصدر: "المسألة تقديرية للمحكمة المدنية وفقا لظروف وملابسات كل حالة، لكن المتوسطات المتعارف عليها في مثل تلك الحالات تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، ويجوز لأسرة المتهم الطعن على أحكام التعويضات".