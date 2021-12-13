وزار أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي معرض إكسبو دبي 2020 الذي تجري فعالياته حاليا ويستمر حتى مارس 2022 المقبل، وتجول في مناطق متعددة وزار جناح الإمارات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للنجم الأرجنتيني خلال تجوله في إكسبو 2020، خصوصا لحظة وقوفه الى جوار الشلالات التي تقع بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وتجمع بين عناصر الماء والأرض والنار بطريقة تفاجئ الحواس وتبهجها في الوقت ذاته.

وظهر ميسي وهو مبهور بالشلالات، قبل أن يداعب الكرة مع بعض الأطفال، ثم يزور جناح الأرجنتين في المعرض العالمي.

يذكر أن ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا هو السفير الدولي لمعرض اكسبو 2020.