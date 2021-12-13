وقال إدوارد فيلسنتال، رئيس تحرير المجلة: "لإيجاده حلولا لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرا على المجتمع، تمنح مجلة تايم إيلون ماسك (لقب) شخصية العام لعام 2021".

وربط فيلسنتال بين اختيار ماسك لهذا العام "وتشارلز ليندبيرغ الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريما له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي".

وبحسب المجلة فإن "شخصية العام" تعني الشخص "الأكثر تأثيرا في الأخبار أو في حياة الناس، سواء للأفضل أو للأسوأ".