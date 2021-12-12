وشهدت منطقة الشيخ زايد، الأسبوع الجاري، حادثا مأساويا بعد أن لقي 4 طلاب مصرعهم دهسا، حين اصطدمت سيارتهم بأخرى يقودها نجل مالك سلسلة أسواق شهيرة.

ومساء الجمعة، خرج إلى العلن فيديو التقطته كاميرا مراقبة ويرصد الحادث من بدايته إلى نهايته.

وأظهر الفيديو سيارة الطلاب وهي تلف في الاتجاه المعاكس. وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة تسير بسرعة جنونية، لتصطدمهم من الخلف، وترميهم لمسافة بعيدة.

وقال موقع "المصري اليوم" إن سيارة المتسبب في الحادث من نوع "آستون مارتن"، مبرزا أن حالته الصحية مستقرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى "كريم ا"، وهو نجل مالك سلسلة محلات شهيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيق.