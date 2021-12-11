ووفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة فإن أكثر من 3 ملايين طفل سوداني يواجهون صعوبة في لالتحاق بالمدارس بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والحكومية في السودان.

وفي أحد المباني المتواضعة جنوبي العاصمة الخرطوم، اتخذ الشرطي "عبد الباقي محمد" المكان فصلاً دراسياً عقب نهاية دوامه الرسمي بعمله في الشرطة. ويأتي يومياً العشرات من الأطفال في سن الدراسة من أبناء العاملين في مصانع منطقة "صافولا" - جنوب الخرطوم - ذوي الدخل المحدود ليتلقوا من محمد حصص في اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وأحدثت صوره المنتشرة للشرطي وهو محاط بمجموعة من الأطفال ردود أفعال واسعة، وتفاعل معها الآلاف في وسائط التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض منهم يطلقون حملة لدعمه وإعانته على الاستمرار في مهمته، وآخرون دعوا الدولة لتكريمه وترفيعه للرتبة الأعلى في الشرطة السودانية.

محاولة تحسين الصورة

وتحاول الشرطة في السودان تحسين صورتها المهتزة أمام المواطن، برفعها شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، إلا أن هذا الشعار يصطدم كثيراً بحالة الصراع السياسي في السودان، والظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وواجهت الشرطة السودانية انتقادات لاذعة خلال السنوات الماضية بسبب الإجراءات التي كانت تنفذها تحت قانون "النظام العام" وما تبع ذلك من مطاردات واعتقالات وتعطيل لأعمال فئات فقيرة من الذين يعملون في مجال بيع الأطعمة والشاي والسلع البسيطة.

لكن على الرغم من تلك الصورة النمطية السائدة؛ فقد شكلت صورة الشرطي محمد انطباعا جيدا لدى العديد من السودانيين المطالبين بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بالشكل الذي يجعلها قادرة على حسم التفلتات والظواهر السالبة، وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان والقيام باداء دورها المجتمعي.

ويقول الشرطي عبدالباقي محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه ظل منذ ثلاثة أشهر متطوعا في تدريس الأطفال من هم في سن الدراسة بعد أن عجز أبائهم عن إلحاقهم بأي مدرسة سوى كانت حكومية أو خاصة بسبب دخلهم المحدود، وظروفهم الاقتصادية الصعبة.

ويشدد محمد على أن الصور التي التقطت له جاءت بالصدفة عبر كاميرة سيدة كانت تزور المكان؛ مؤكدا أنه لم يسعى لمجد شخصي، وما يقوم به أتى من صميم واجبه كشرطي تجاه الشعب، وكشف محمد عن تلقيه اتصالات عديدة من قبل جهات رسمية في الدولة وجهات متطوعة أعلنت عن تبرعها بمبالغ مالية وآخرون بأجهزة حاسب الي بغرض الاستمرار في مبادرته الخاصة بتعليم أبناء العاملين.

ويشتكي السودانيين من الارتفاع الكبير في رسوم المدارس الخاصة والحكومية في ظل أزمات اقتصادية طاحنة يعاني منها الشعب السوداني.

وأجبر الارتفاع الكبير في تكاليف المدارس العديد من الأطفال ممن ترك مقاعد الدراسة والاتجاه لسوق العمل لمساعدة أسرهم في ظل تزايد معلات الفقر، ويقول الناشط موسى عمران لموقع سكاي نيوز عربية إن آلاف الأسر في السودان لم تتمكن من الحاق أبنائها بالمدارس بسبب الحالة الاقتصادية.

وأكد عمران أن مثل من شان مبادرات مثل مبادرة الشرطي محمد أن تسهم في رفع حل أزمة التعليم في البلاد.

وفي ذات السياق؛ يقول المتطوع الطيب أبو ريدة لموقع سكاي نيوز عربية “إن الحكومات المتعاقبة أجرمت في حق للأطفال عندما وجهت الموارد نحو الحروب بدلاً من دعم التعليم."