وقال "حافظ" خلال تغريدة له عبر "تويتر": "وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يشهدان وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية، وذلك في حضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية".

واستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، تأكيدا لدور مصر ومساعيها الرامية لإحياء عملية السلام، حيث بدأت جلسة المباحثات الرسمية بين الوزيرين.

من جهة أخرى، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الخارجية يائير لبيد، أوجه التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية.

وأشار السيسي، خلال اللقاء، إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.