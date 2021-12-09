وكان السيسي يتحدث مع فتاة من ذوي القدرات الخاصة، تدعى خديجة، وذلك خلال الاحتفال بيوم "قادرون باختلاف".

وقالت خديجة للرئيس المصري:" نفسي الناس يقدرونا ويحترمونا وأننا جزء من المجتمع". ورد عليها السيسي بالقول: "لا أنتو شرف يا خديجة وبركة ونصر وكرامة والله العظيم".

وطلب الرئيس المصري من الفتاة خديجة ووالدتها التقاط صورة. وفي تلك اللحظات، لاحظ السيسي أن الفتاة غير قادرة على الوقوف، فذهب مسرعا وأحضر لها كرسيا، رافضا أن يحمله أحد أفراد الأمن.

وبعد ذلك، وضع السيسي الكرسي إلى جانب خديجة، ثم ساعدها على الجلوس، الأمر الذي جعلها تبتسم، مبدية سعادتها بالبادرة، التي قام بها رئيس مصر تجاهها.