تمكن حسن من تحويل رقعة أرضه في قرية "بلاطة غربية" إلى غابة ساحرة تنتشر فيها أشجار البابايا والأفوكادو والشوكولاتة "سابوتي الأسود" والليتشي والجوافة وأصنافا عديدة من الموز، التي لم يألفها السوريون سابقا كفاكهة محلية.

"المغارة الاستوائية" كما يسميها مالكها، استطاعت أن تسرق من حسن شغفه بالإعلام، ودفعته للتفرغ لإنجاح مشروعه الزراعي، مبتدءا بأدوات بسيطة وأنواع محدودة لم تتجاوز الأربعة أصناف لتصل اليوم الى ما يقارب التسعين صنفا، متحدّيا الظروف المناخية اللازمة لإنتاج هذا النوع من الفاكهة.

عن البدايات يروي حسن محمد لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا أن فكرة مشروعه بدأت في العام 2013 عندما كلّف مع عدد من زملائه في موقع إعلامي سوري بتوثيق الفاكهة الاستوائية في سوريا، وخلال الجولات تعرف إلى مجموعة كبيرة من هذه الأشجار التي قرر زراعتها مستفيدا من وجود تجويف صخري بجانب منزله يتسم بتربة مناسبة لمثل هذا النوع من الأشجار، كونه ينخفض عن مستوى سطح البحر ومحمي من الريح.

بجهد فردي تمكن حسن من تهيئة الظروف المناخية اللازمة لزراعة هذا النوع من الفاكهة، والتي تعد إحدى أهم العقبات التي واجهت هذا المشروع، فأنشأ طبقة مطرية من خلال أنابيب تغطي المساحة بأكملها يتحكم بها كيفما أراد وفي الوقت الذي يحتاجه، أما البذار فاستعان بمعارفه وأصدقائه المغتربين ليرسلوا له ما يحتاجه.

شغف حسن بمغارته دفعه لاستنبات شتول خاصة ببعض الأنواع، بهدف التوفير والحصول على المنتج بأقل التكاليف، وقد حظيت تجاربه المتتالية بنجاح كبير وتمكن من انتاج أنواع متعددة من الفاكهة الاستوائية التي يقدّمها اليوم في المقهى الخاص به.

لا تقتصر أهمية المغارة الاستوائية على الناحية الجمالية والاستمتاع بنكهة الفاكهة الشهية، فحسب حسن وعلى الرغم من صغر مشروعه وعدم كونه مستثمرا يمتلك رأس مال ضخم إلا أنه استطاع تشغيل ما بين 20 إلى 25 مزارع عبر منحهم أغراس استوائية وشتول أنواع زراعية جديدة لم يألفوها ومن ثم شراء منتجهم أو تسويقه، إضافة إلى أهميتها من الناحية الطبية حيث لاقت اهتماما من مراكز متخصصة لصنيع كريمات علاجية وتجميلية مستخلصة من أوراق بعض أنواع الفاكهة.

أحلام حسن بتطوير مغارته مستمرة، مع الأيام ستضاف للزوار تجربة فريدة أخرى بعد الانتهاء من تنفيذ الواحة الاستوائية إذ سيكون بإمكانهم السباحة وسط هذه الكثافة من النباتات والخضرة الجميلة.

من مشتل صغير إلى غابة استوائية ساحرة، تمكن حسن من تحقيق حلمه ليغدو مقصدا لكل زوار المنطقة وخارجها بعد أن حققت شهرة واسعة وتناقلت أخبارها مواقع التواصل الاعلامي ووسائل إعلام محلية وأجنبية عديدة.