وقال السيسي، في معرض حديثه مع صاحبة المقترح، وهي البطلة البارالمبية رحمة خالد (وهي أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون) استجابة لمقترحها: "جهزوا الدعوات، ونادوا الناس من كل دول العالم.. وسننظم الاحتفالية.. وسأكون أول الحاضرين"، معطيا بذلك الضوء الأخضر من أجل إطلاق فعالية عالمية على أرض مصر بمشاركة أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع صاحبة المقترح البطلة البارالمبية رحمة خالد، والتي نقلت والدتها السيدة أمل عطيفة قولها إن من بين أهداف تلك الدعوة هو إظهار أن أصحاب الهمم قادرون باختلاف على المشاركة والاندماج وفي المجتمع، "والدليل أن (رحمة) مذيعة في إحدى القنوات البارزة في مصر".

مشاركة التجارب

ونقلت السيدة عطيفة، وهي أخصائية تخاطب، أن الدعوة لمؤتمر عربي ودولي لأصحاب الهمم لاستعراض وتبادل التجارب والخبرات، حظيت بدعم من الرئيس السيسي، الذي أعطى الضوء الأخضر لتلك الفعالية، ودعا إلى إرسال الدعوات المناسبة على أن تتولى الدولة الإجراءات المختلفة، موضحة أن "هدفنا أن ننقل (قادرون باختلاف) إلى العالمية.. وسنمضي بالتعاون مع الجهات المختصة في العمل على تطبيق ذلك المقترح بعد موافقة رئيس الجمهورية".

وتشير في الوقت نفسه في معرض حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "الرئيس السيسي ينفذ ما يعد به وما يقبل من اقتراحات من أصحاب الهمم"، مستدلة على ذلك بالنجاحات التي تم استعراضها خلال المؤتمر الأخير، وما تم تنفيذه من مقترحات في المؤتمر السابق عليه، من بينها مقترح للطفل مهند الذي سبق وطالب بتدريس مادة احترام الآخر بالمدارس، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع، وصار الكتاب مقررا على تلاميذ التعليم الأساسي.

تواصل عالمي

وتشير في الوقت نفسه إلى أن رئيسة الاتحادين المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، أمل مبدي "سوف تعطينا شارة البدء للتواصل مع المؤسسات والمجتمع، للتجهيز إلى فعالية كبيرة في العام المقبل في نفس توقيت اليوم العالمي للإعاقة الذي يكون الثالث من ديسمبر على غرار منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر، لكنه مخصصاً لذوي الهمم.. سنبدأ بالتواصل مع العالم العربي أولاً ثم العالم كله، نتواصل ونتراسل معهم، بحيث نتمكن من الاطلاع على أفكارهم وما وصلوا إليه، وكذلك نقدم تجربتنا وما نستطيع تقديمه".

واحتضنت القاهرة ثلاث نسخ من فعالية "قادرون باختلاف"، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صقل مهارات أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع".

وعُقدت النسخة الأولى من فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف" في 24 ديسمبر 2018 بمركز المنارة، تحت رعاية وبحضور الرئيس المصري.

وفي 24 ديسمبر 2019 كانت النسخة الثانية، التي أكد فيها الرئيس المصري على أن "تلبية احتياجات أصحاب الهمم وتحقيق تطلعاتهم أهم مقومات بناء الدولة"، ووجه الحكومة بتعزيز إجراءات تمكينهم ودمجهم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تقديم سبل الدعم كافة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل إدماجهم في المجتمع وتذليل جميع العقبات أمامهم.