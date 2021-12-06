وجمع الفيلم في الأسبوع الثاني لعرضه 12.38 مليون دولار في 3980 دار عرض في الولايات المتحدة وكندا. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 54 بالمئة عن أسبوع الافتتاح ليصل بإجمالي إيرادات الفيلم في الأسبوعين إلى 57.6 مليون دولار.

والانخفاض في حدود 50 بالمئة في إيرادات الأسبوع الثاني عن إيرادات الأسبوع الأول يتسق مع ما يحدث عادة لأفلام ديزني الصادرة بمناسبة عيد الشكر مثل فيلم "موانا" في 2016 الذي انخفضت إيراداته 50 بالمئة و"كوكو" في 2017 (45 بالمئة) و"رالف بريكس ذا إنترنت" في 2018 (54 بالمئة) و"فروزن 2" في 2019 (59 بالمئة).

وكانت أفلام ديزني قبل ذلك تحافظ على ارتفاع إيراداتها لفترة أطول لكن هذه الأفلام لم تكن تعرض في وقت تفشي وباء. وبمعايير كوفيد-19 يعتبر أداء فيلم "إينكانتو" جيدا.

وعلى الرغم من بدء عودة الافلام ذات الإنتاج الضخم لدور العرض وإقرار إعطاء لقاحات كوفيد-19 للأطفال ما زالت إيرادات دور العرض منخفضة لكن استوديوهات هوليوود وشركات العرض السينمائي متفائلة بأن تزيد مجموعة مرتقبة من الأفلام إيرادات دور العرض في شهر ديسمبر كانون الأول.