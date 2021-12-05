وكان توفيق قد تعرض لأزمة شخصية مؤثرة خلال الفترة الماضية، بعدما رفعت ابنته دعوى قضائية عليه بسبب خلاف مادي.

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع توفيق، الذي أكد سعادته الكبيرة بهذه الدعوة، مشيرا إلى أنه حريص على التواجد في حفل الختام.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز بمسابقات المهرجان المختلفة، الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، ومسابقة الأفلام القصيرة، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي" وغيرها.

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.