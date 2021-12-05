وردا على طلب الشاب لقاء محمد صلاح، قال السيسي: "نجيبه لك (سنأتي لك به)".

ويتألق اللاعب المصري في الموسم الجاري مع ليفربول، ونال مؤخرا جائزة "القدم الذهبية"، التي صعدت إلى المسرح لتتسلمها نيابة عنه زوجته ماغي، في حدث تصدر عناوين الأخبار.

من جانب آخر، رد السيسي على سؤال بشأن "أصعب لحظة وأسعد لحظة في حياته"، التي وجهه له الشاب علي هاني بطل الجمهورية في ألعاب القوى، خلال جلسة نقاشية أدارها الفنان أشرف عبد الباقي، الأحد، ضمن احتفالية "قادرون باختلاف".

وقال: "أصعب لحظة مرت على مصر هي الخوف من سقوط البلد، حيث خفت على الناس وعلى مصر. عددنا كبير ومشاكلنا كبيرة وظروفنا صعبة. وتساءلت: لو ضاعت البلد أين سيذهب الناس؟".

أما عن أسعد لحظة في حياته، فقال: "أسعد لحظة في حياتي هي الحلم الذي أحلمه لبلدي، الذي أتمنى أن يتحقق بكل المصريين والشباب والكبار، و(قادرون باختلاف) الذين أعوّل عليهم أن يساعدونا لتحقيق ذلك الحلم".

وأوضح الرئيس المصري أن "مثله الأعلى" هو والده، الذي يعتبره "نموذجا للحكمة والصبر"، مشيرا إلى أنه "تعلم من محيطه ولم يركز على نموذج واحد".

وفي حوار آخر، رد السيسي على أُمنية أحد الأطفال في الاحتفالية بأن يصبح ضابطا، وقال: "نحن نتشرف بك "، مشددا على أنه "يقدس العمل ولا يستطيع أن يبقى من دونه".

واستطرد بأن أمنيته هي "أن يرى مصر أفضل بلد في الدنيا"، ووجه حديثه لأصحاب الهمم حيث قال: "نسعى لأن نقدم لكم أفضل شيء ممكن".