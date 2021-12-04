ورفض نايثن ساذرلاند في بادئ الأمر الإقرار بالوقائع، لكنه اعترف في نهاية المطاف باعتدائه جنسيا على المريضة التي كان يعتني بها. وحكمت عليه، الخميس، محكمة بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، بالسجن 10 سنوات، وهي العقوبة القصوى في مثل هذه الجرائم.

وسيخضع أيضا إلى متابعة مدى الحياة كما سيُدرج اسمه على قائمة المنحرفين جنسيا.

وأوقف الممرض نايثن ساذرلاند في يناير 2019 على يد شرطة فينيكس، في إطار تحقيق فُتح إثر إنجاب المرأة التي كانت تبلغ حينها 29 عاما.

وقد أنجبت الضحية صبيا في مركز "هاسييندا هيلث كير" الاستشفائي في المدينة، فيما تقول عائلتها إنها تعاني "إعاقة ذهنية كبيرة بسبب أزمات عاشتها خلال الطفولة".

وأوضحت العائلة أن الضحية "لا تستطيع التكلم لكنها قادرة بصورة محدودة على تحريك أطرافها ورأسها وعنقها"، كما "تتفاعل مع الضجيج وتستطيع التعبير بوجهها".

وتخضع الضحية لرعاية مركز "هاسييندا هيلث كير" في فينيكس منذ سن الثالثة.

وقد أظهرت فحوص مخبرية تطابق الحمض النووي بين ساذرلاند والطفل، مما أتاح للمحققين تأكيد ارتكابه الاعتداء الجنسي.

وقال العاملون في المركز الاستشفائي حيث كان يعمل منذ 2012 إنهم كانوا يجهلون إن الشابة حامل حتى موعد الإنجاب.