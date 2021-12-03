وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الحادثة وقعت في أواخر نوفمبر الماضي في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وبدأت القصة عندما أخطأت سيدة كانت تنعطف بسيارتها الجديدة في المكان، فعوضا عن وضع قدمها على بدالة الكوابح وضعت قدمها على بدالة البنزين، فزادت سرعة السيارة بشكل كبير.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة اصطدام السيارة بمصطبة المقهى، وتحديدا عند النقطة التي كان فيها اثنان من رواد المقهى جالسان.

وفر الرجلان من المكان سريعا في ردة فعل طبيعية على الحادث المباغت، وانقلبت السيارة من شدة الاصطدام.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الرجلين أو السيدة التي كانت تقود السيارة أو زوجها الذي كان جالسا بجانبها بجروح خطيرة.

وكل ما في الأمر أن الزوج أصيب بكسر في أحد أسنانه فقط.