وتعيش الفنانة المصرية حالة من النشاط الفني، إذ تصور الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، بالإضافة لاستعدادها لتصوير مسلسلي "نقل عام" و"البحث عن علا"، الذي اعتبره البعض جزءا ثانيا من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي لعبت بطولته التونسية هند صبري.

ولم تعتبر سوسن بدر "البحث عن علا" امتدادا أو حتى جزءا ثانيا لمسلسل "عايزة أتجوز"، مؤكدة أن المسلسل يحتوي على كثير من المفاجآت المختلفة.

وفي هذا الصدد، قالت في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "العمل قائم بذاته وليست له علاقة بمسلسل (عايزة أتجوز)، فالقصة ستدور بين الأم وابنتها (علا عبد الصبور)، التي تواجه العديد من المواقف الصعبة، كونها تعيش في صراعات المرأة المطلقة والمسؤولة عن أطفال في المجتمع المصري".

ودارت أحداث مسلسل "عايزة أتجوز" الذي أُنتج عام 2010، ويدور حول معاناة فتاة تخطت سن الثلاثين في المجتمع العربي، وتبحث عن "عريس"، وهو مأخوذ عن كتاب للكاتبة غادة عبد العادل بنفس الاسم.

وشددت بدر على أن كلمة "عانس" التي تُطلق على الفتيات اللواتي تأخرن في الزواج، "قد انتهت ولم يعد لها وجود في عصر التكنولوجيا، فالفكر الإنساني تطور وتخطى ما كنا نعيشه سابقا".

ووجهت الفنانة المصرية نصيحة إلى الأمهات والآباء في التعامل مع أبنائهم، قائلة: "تقرب من ابنتك وابنك، وخصوصا لأننا أصبحنا الآن في عالم منفتح وفيه تقاليد وعادات غريبة عن مجتمعنا، فلابد أن نكون مع أولادنا مثل الأصدقاء، ونعلمهم الصواب والخطأ والحلال والحرام".

"أبو العروسة"

وتطرقت الفنانة إلى الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، الذي تقوم بتصويره حاليا، معربة عن سعادتها بنجاح الجزأين الأول والثاني، مشيرة إلى حرصها على تقديم "عمل إنساني فني له قيمة"، وهذا ما تحدده "بعد قراءة أول صفحة من سيناريو المسلسل".

وأشارت إلى أن سبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل هو أن "أسرة عبد الحميد وعايدة (الشخصيتان الرئيسيتان في العمل) تشبه الأسر المصرية، مما جعله قريبا من الجمهور"، لافتة إلى أنه "من أحب الأعمال الفنية لقلبها".

"نقل عام"

كما كشفت الفنانة المخضرمة عن تعاقدها على مسلسل "نقل عام"، الذي تجسد فيه دور زوجة الفنان محمود حميدة، وتدور قصته حول صراع العائلات والمشاكل التي تنشب بين الأقارب بسبب الميراث.

ويضم مسلسل "نقل عام"، الذي من المتوقع أن يتم عرضه في الفترة المقبلة، كوكبة من النجوم المصريين، على رأسهم محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وتدور أحداثه في 30 حلقة، حول الصراعات العائلية.

وعلى صعيد آخر، علقت بدر على غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، مؤكدة أنها عادة لا تغيب عن المهرجانات، وأنها اضطرت في هذه الدورة لعدم الحضور بسبب انشغالها، كونها تعيش حاليا "حالة من النشاط الفني".