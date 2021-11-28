وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن النقابة في المقام الأول دافعت عن نفسها لأن الدعوى مقامة ضد نقيب الممثلين أشرف زكي.

وأضاف أن النقابة قالت في دفاعها أمام المحكمة إن نقابة الممثلين هي المنوط بها محاسبة أعضائها عما يصدر منهم فيما يخص مهنة التمثيل، وأنه لو كانت هناك تجاوزات من رمضان أو غيره من أعضائها، فأنها لا تتوانى عن محاسبتهم واتخاذ اللازم ضدهم.

وشدد على أن النقابة كذلك دافعت بأن الدعوى مقامة من شخص غير ذي صفة وطالبت المحكمة برفض الدعوى وهو ما حدث بالفعل.

وبشأن قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر بمنع محمد رمضان من الغناء، قال محامي نقابة المهن التمثيلية، إن قرار هاني شاكر يخص مسألة غناء محمد رمضاء فهو يحاسبه عن مسألة الغناء والموسيقي نظرا لكونه لا يلتزم بتعليمات النقابة في رأيه، وهذا حقه، ولكن نقابة المهن التمثيلية منوط بها الدفاع عن أعضائها في أي موقف يخص مهنة التمثيل، والدعوى القضائية كانت تطالب بشطب رمضان من جداول نقابة الممثلين، والنقابة لا ترى أنه فعل تجاوزا في مهنة التمثيل يستدعي ذلك.

وشدد على أن نقيب الممثلين تضامن مع هاني شاكر في قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وقرر هو الآخر عدم التصريح لهم بالمشاركة في أي عمل تمثيلي فيما يخص مسألة الغناء، بينما بالنسبة لرمضان فالوضع مختلف لأنه عضو في نقابة الممثلين بالأساس.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الأحد، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل، وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

وجاء في الدعوى المقامة من محامي ضد نقيب الممثلين أشرف زكي والممثل محمد رمضان: "انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالا مشوها وسيئا للشباب المصري".

وطالبت الدعوى، بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولته.

ولكن المحكمة رفضت قبول هذه الدعوى، مما يتيح لرمضان الاستمرار بالتمثيل في الأعمال الفنية.