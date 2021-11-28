وأثارت تصريحات توفيق الإعلامية تعاطفاً واسعاً معه عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على توجيه رسائل دعم له في أزمته التي كشف تفاصيلها باكياً على الهواء بأحد البرامج التلفزيونية.

جاء محور تلك الرسائل الرئيسي شهادات عن الفنان القدير وما يتمتع به من "طيبة قلب" وخلق رفيع، فضلاً عن حديث عن جحود الأبناء والخذلان والخيانة وتأثير تلك الصدمات على الإنسان.

وشارك الفنان مجدي صبحي، عبر صفحته على "فيسبوك" صورتين له رفقة الفنان رشوان توفيق، وعلق قائلاً: "الأب الروحي لقلبي الفنان القدير والمحترم رشوان توفيق.. تعاملت معك في مسلسل في بيتنا رجل (إخراج الراحل العظيم إبراهيم الصحن) وكنت خير مثال في كل شيء.. الاحترام والإبداع والخلق الحميد، ومازلت.. نحن أبناؤك ولا نرضى بما حدث لك.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من حاول أن يعكر صفوك وإحساسك النبيل".

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها على "فيسبوك": "كل الحب والدعم والتقدير والاحترام للأب الجميل والأستاذ الفنان القدير رشوان توفيق.. كلنا أبناؤك، وربنا يصلح أحوالك".

أما الفنانة إيمان العاصي، فكتبت على "فيسبوك" أيضاً في رسالة تضامن مع الفنان رشوان توفيق: "الاستاذ الإنسان الأب الفنان رشوان توفيق، يعز علي كسرة قلبك.. حاسة بيك (أشعر بك) وبالجرح اللي (الذي) حاسه.. الله يكون في عونك خصوصاً أني عرفتك عن قرب ولمست رقة قلبك.. صعب تدي (تمنح) حد حب وأمان ويخونك ويطعنك من ظهرك وأقرب حد لقلبك ابنك أو أخوك وأختك أو أمك.. صعب قوي (جداً)".

كما وجه الفنان تامر عبد المنعم، عبر منشور له رسالة إلى توفيق، جاء فيها: "رسالة إلى والدي وأستاذي العزيز الفنان الكبير القدير رشوان توفيق.. شرفت بك كأحد أبطال أول مسلسل أكتبه منذ 12 عاماً (أغلى من حياتي)، ولا زالت كلماتك الجميلة في أذني وتشجيعك الراقي في قلبي ومحبتك كإنسان نبيل في وجداني.. فلتسمح لي برد الجميل لأكون تحت قدميك ورهن إشارة من يدك ومنفذاً لكل أوامرك، فإن كان الجحود قد سيطر على البشر وجعل من قلوبهم أحجاراً حولت الحياة إلى غابة فهناك بشر من معدنك الأصيل النفيس في ظهورهم أبناء يتمنون خدمتهم ورضاهم".

وشارك كذلك الإعلامي طارق علام، منشوراً مطولاً له يتحدث فيه عن مأساة رشوان توفيق، قائلاً: "الرجل الطيب أبو الإنسانية في أصعب الأوقات مع الشيخوخة يتم رفع قضايا من حفيده وزوج ابنته وابنته.. ما يحدث كابوس إنساني صعب أرجو أن ينتهي.. ماتزعلش (لا تغضب) ياعم رشوان، دموعك غالية علينا وكلنا أولادك.. مئات القصص شوفتها وقابلت الأمهات أو الآباء في دور المسنين لا أصدق ما يحدث (..)".

أما الإعلامي محمد علي خير، فكتب: "هون عليك يا أبي.. دموعك غالية علينا.. الأب الفنان المحترم رشوان توفيق.. لم تقدم لنا إلا كل ما هو جميل، ولأن جزاء الإحسان هو الإحسان فأرجو أن تثق أن المصريين يحبونك والدولة تحترمك ولن تبيت ليلتك مكدوراً.. ثق أنه في الصباح الباكر بإذن الله ستجد من يربت على كتفك ويبلغك بحل أزمتك.. الصبح موعدنا، أليس الصبح بقريب؟! لا تهن ولا تحزن يا أبانا ونم قرير العين تحرسك قلوب وعيون 100 مليون مصري".