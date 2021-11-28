وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية، إن الضابط أحمد أحمد عادل، ورتبته نقيب، من قوة حراسة كنيسة السيدة العذراء بكورنيش النيل في منطقة الوراق شمالي الجيزة، فوجئ بأصوات انفجارات داخل الكنيسة، ولما استطلع الأمر وجد النيران مشتعلة في محولات الكهرباء الموجودة داخل الكنيسة.

وأضاف أن الضابط الشاب أبلغ على الفور شرطة النجدة لإرسال قوات الدفاع المدني، لكنه استشعر خطورة الانتظار، فهرع وأمسك بإحدى طفايات الحريق ودخل بنفسه وسط النيران، وظل يكافحها حتى أخمدها قبيل وصول قوات الدفاع المدني بلحظات.

وشدد المصدر على أن هذا الضابط ليس من مهامه إطفاء الحرائق، وليس متخصصا في ذلك، ولم يكن يملك الأدوات الكافية، لكنه فعل ذلك بدافع المسؤولية والواجب.

وقد حظي ما فعله الضابط الشاب باستحسان واسع من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالب البعض بتكريمه لإبراز مثل هذه النماذج المشرفة من الشباب.