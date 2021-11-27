وقال ماجد الكدواني في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "البطولة المطلقة في حد ذاتها ليست بأهمية القيمة الإنسانية في العمل الفني"، مضيفا: "فكرة المسلسل لمست قلبي بشكل كبير، وتحمست لخوضها".

الخجل والقلق

وتابع: "العمل وراءه فريق كبير بذل مجهودا رائعا، خاصة من قبل المنتج أحمد الجنايني والكاتب والمخرج أحمد الجندي".

وأوضح أن المسلسل "اعتمد على البطولة الجماعية وليست الفردية"، واستطرد: "الأعمال الفنية لابد أن تكون جماعية، لإظهارها بالشكل اللائق".

وعبر الممثل المصري عن قلقه وتخوفه من عرض أول "بطولة له" على منصة إلكترونية؛ معللا ذلك بقوله: "المنصات الإلكترونية أتاحت حاليا للمشاهد أن يختار العمل بمحض إرادته".

وأضاف: "شعرت بالقلق من العمل في دراما تلفزيونية، خاصة وأني شخص خجول، يقدر أن الدخول على المشاهد في منزله ليس بالأمر السهل"، وهو سبب ابتعاده عن الدراما التلفزيونية كل هذه الفترة، على حد تعبيره.

10 حلقات

ووصف الفنان فكرة عرض المسلسل في 10 حلقات فقط بـ"الجيدة جدا"، موضحا أنها "ساعدت على تكثيف الدراما، وشجعت صناع العمل على التوقف عن مد الأحداث التي تصيب المشاهد بالملل".

ويجسد الممثل المصري خلال أحداث المسلسل دور طباخ مشهور يدعى "إبراهيم"، وهو شخص منطلق وتلقائي يعيش الحياة بعفويتها، كما أنه راضٍ عن نمط حياته كليا ولا يرغب بالتغيير، فضلا عن كونه يكره المفاجآت ولا يحب تحمل المسؤولية، وخلال الأحداث تحدث مفاجأة تغير حياته وبالتالي شخصيته.