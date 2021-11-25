ونشر الباحث الإسباني ماريو ليبراتو مقطع فيديو نادرا للغاية عن التهام القروش لبعضها البعض، على عمق متر إلى مترين تحت سطح المحيط الهندي، قبالة سواحل موزمبيق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كان ليبراتو يصور القرش المحيطي ذا الرأس الأسود عند إطلاقه مرة أخرى في المحيط، حيث التهمته مجموعة من حوالي 10 أسماك قرش.

وتُظهر اللقطات سمكة القرش بعد تعرضها للهجوم الفتاك، مع قطع ضخمة ممزقة من جانبها، بينما يتدفق الدم واللحم في الماء.

وبالإمكان رؤية ثقب ضخم في جانب القرش، مع فقدان قطعة ثانية أصغر من لحمه باتجاه زعنفة الذيل.

ويظهر اللحم الممزق في الماء العكر الناجم عن الدم المتسرب من السمكة الضخمة، وهي تكافح عبثا بعيدا عن الآخرين.

ورغم إصاباته، استمر القرش في السباحة بينما استمرت أسماك القرش الأخرى في الدوران حوله بشكل ينذر بالسوء.

وقال ليبراتو إنه بعد صراع مدته 5 دقائق في أعقاب الهجوم، نفق القرش متأثرا بجروحه.

وأضاف: "أعمل في موزمبيق منذ 4 سنوات حتى الآن، وظاهرة التهام أسماك القرش لبعضها معروفة جدا، لكن من الصعب جدا تصويرها وتوثيقها".

ويعتقد البروفيسور مارك ميكان من المعهد الأسترالي لعلوم البحار، أن جميع أنواع أسماك القرش لها ميول أكل لحوم بعضها، بما في ذلك القرش الأبيض الكبير.