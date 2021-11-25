وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن العروس كريستين كارماير لم تجد سوى مانيكان عليه صورة عريسها لكي ترقص معه في ليلة العمر.

وكان العريس غانون كارماير يتأهب للمشاركة في حفل زفافه، لكنه أصيب بتسمم شديد نتيجة تناوله طعاما فاسدا، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وشاركت قاعة أفراح في مدينة يونغسفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية شريط فيديو على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، ظهرت فيه العروس مرتدية زيها الأبيض، وكانت ترقص مع مانيكان (مجسم عرض الملابس) وحلّ جهاز "آي باد" مكان رأس المجسم وكانت عليه صورة العريس الغائب.

وكتبت القاعة تعليقا على الفيديو: "عندما يمرض العريس فجأة وينقل إلى المستشفى في يوم زفافه".

لكن لحن الحظ، تحسنت صحة العريس في وقت لاحق، غير أنه أضاع حفلة العمر.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذا "الحل العبقري" لمشكلة غياب العريس "الكارثي" عن أهم يوم في حياته.

وأشاد البعض بخطوة العروس، بينما قال آخرون إنه كان من الممكن الانتظار والتريث لعقد حفل الزفاف في وقت لاحق.