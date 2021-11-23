وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حافلة مليئة بالسياح كانت قادمة من مقدونيا الشمالية، اصطدمت في حدود الساعة الثانية صباحا، بحاجز على طريق سريع وتحطمت واشتعلت فيها النيران.

وقالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن الحادث أسفر عن مقتل 45 شخصا في الأقل، من بينهم 12 طفلا.

وذكر وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف للصحفيين في موقع الحادث: "لم أر في حياتي مشهدا أكثر رعبا من هذا".



وأضاف: "الحادث مرعب، ركاب الحافلة تفحموا. من المستحيل تحديد عددهم. كانت هناك 4 حافلات سافرن معا".

وأظهرت صور التقطت بعد الحادث بوقت قصير الحافلة محترقة، مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف من مكان الحادث.

وكشفت "ديلي ميل" أنه تم انتشال 7 أشخاص أحياء من بين الحطام، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما ، وتم نقلهم إلى مستشفى في العاصمة صوفيا.

من جهته، قال ستيفان يانيف، رئيس الوزراء البلغاري المؤقت، والذي زار موقع الحادث، للصحفيين إن الحادث "مأساة كبيرة".

وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لأرسل خالص التعازي لأقارب الضحايا. دعونا نأمل أن نتعلم دروسا من هذا الحادث المأساوي، ويمكننا منع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".