وأقدم رجال الإطفاء على عرقلة حركة المرور على طريق مدينة كالينينغراد الروسية السريع، حتى تتمكن امرأة مسنة من عبور الطريق بأمان.

واستخدم رجال الإطفاء سيارتهم بشجاعة لإيقاف الشارع المزدحم بالوقوف في عرض الشارع، مما سمح للمرأة العجوز بالعبور بأمان للجانب الآخر من الطريق.

ويُظهر الفيديو، الذي تم تصويره قبل أيام، المرأة وهي تقف في منتصف الطريق بين الشارعين، حيث لم تستطع عبور الشارع المكتظ بالسيارات.

وبينما كانت المرأة المسنة تنتظر بيأس متكئة على عكازها، أتت سيارة الإطفاء لنجدتها، من الجانب الآخر من الطريق، وتوقفت بالعرض لإيقاف تدفق السيارات ومساعدتها على العبور بأمان.

وشرعت سيارة الإطفاء الضخمة في إغلاق المسار الأول من الطريق، ليخرج بعدها 3 رجال لإيقاف حركة المرور في المسارات المتبقية.

وتوقفت السيارات القادمة عندما رأوا سيارة الإطفاء متوقفة بالعرض، مما سمح لرجال الإطفاء بمساعدة العجوز على عبور الشارع بأمان.